La crisi energetica causata dal conflitto con l’Iran sta influenzando le prospettive di crescita dell’Italia, con previsioni di rallentamenti che potrebbero protrarsi fino al 2027. Secondo fonti economiche, la ripresa prevista è stata posticipata e i tempi di normalizzazione dei mercati energetici si allungano. La situazione ha portato a un rallentamento dell’attività economica nel paese, con effetti che si stimano duraturi nel tempo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ripresa economica rinviata e tempi lunghi per la normalizzazione. Lo shock energetico legato al conflitto con l’Iran potrebbe avere effetti duraturi sull’economia italiana. Secondo le stime, la ripresa rischia di slittare fino al 2027, mentre anche in uno scenario più favorevole, con una tregua stabile, sarebbero necessari almeno sette-otto mesi per tornare a condizioni normali. Un arco temporale sufficiente a incidere pesantemente sull’andamento economico del 2026. Crescita dimezzata e Pil in calo. Le previsioni emergono da un’analisi Confesercenti-CER, che evidenzia come in soli due mesi di crisi energetica le prospettive di crescita per il 2026 siano state dimezzate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crisi energetica e guerra con l’Iran: crescita italiana a rischio fino al 2027

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