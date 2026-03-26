La guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno portando a una crisi in Italia, con il rischio di compromettere la crescita economica. Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la situazione rischia di avere ripercussioni a lungo termine sul Paese. La crisi in Medio Oriente coinvolge vari aspetti dell’economia italiana e internazionale.

La guerra in Medio Oriente, con la crisi in Iran e nello Stretto di Hormuz, rischia di avere effetti duraturi sull’economia italiana. A dirlo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che in una nota ha spiegato che se il conflitto dovesse protrarsi, l’impatto negativo sulla crescita potrebbe andare ben oltre il breve periodo. Mef, effetti negativi su crescita se la guerra si prolunga. In questo momento, l’economia italiana sta già attraversando un rallentamento, fra la sofferenza dei mercati, il prezzo del petrolio alle stelle che ha aumentato i costi in maniera generalizzata e il momentaneo taglio delle accise che ha distratto risorse da altri settori chiave della società. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Crisi in Italia per la guerra in Iran, crescita a rischio secondo il Mef

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