Il settore delle calzature nelle Marche, concentrato principalmente nella provincia di Fermo, registra una riduzione meno marcata delle perdite rispetto ai periodi precedenti. Dopo anni di cali significativi, i dati più recenti indicano una stabilizzazione delle vendite e della produzione, con segnali di recupero in alcune aziende. La situazione attuale evidenzia un rallentamento della diminuzione, mantenendo comunque livelli più bassi rispetto al passato.

Il settore delle calzature nelle Marche, con un baricentro fondamentale nella provincia di Fermo, mostra i primi segnali di una fase di assestamento dopo le forti contrazioni degli anni passati. I dati economici evidenziano come il calo della produzione registrato nel 2025 sia significativamente ridotto rispetto al tracollo del 2024, segnalando una timida ma concreta capacità di tenuta del comparto artigianale. Le statistiche raccolte indicano che la flessione produttiva dell'ultimo anno si è at . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calzature nelle Marche: il settore rallenta il calo e resiste

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