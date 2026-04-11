Crescere sicuri nel web | incontro con gli esperti per difendere bimbi e adolescenti dai rischi della rete

Un evento pubblico si è tenuto per discutere di come proteggere bambini e adolescenti dai pericoli presenti sulla rete e negli ambienti quotidiani. Gli esperti hanno fornito indicazioni su come riconoscere i rischi, prevenirli e difendersi da eventuali minacce online. L’incontro ha affrontato le problematiche legate alla sicurezza digitale e ha coinvolto professionisti del settore, evidenziando l’importanza di un’attenzione costante per tutelare le giovani generazioni.

Come riconoscere, prevenire e difendersi dai rischi che bambini e adolescenti possono incontrare in rete e negli ambienti in cui si svolge la loro quotidianità? Un tema di grande attualità e urgenza al centro dell’incontro pubblico “Crescere sicuri: promuovere ambienti protetti online e nella. 🔗 Leggi su Riminitoday.it I carabinieri contro i rischi della rete: incontro nell'istituto comprensivo “G. Macherione” di Piedimonte EtneoDa un rapido censimento effettuato nella giovane platea di ascoltatori, tutti hanno ammesso di avere uno smartphone e molti di avere diversi profili... Leggi anche: Glaucoma, come difendersi dal "ladro della vista": l'Unione Ciechi promuove un incontro con gli esperti Si parla di: Mansioni, stipendio e carriera: le professioni digitali che esploderanno entro il 2027; Peraga investe 250 mila euro nel nuovo asilo: parcheggi sicuri e parco inclusivo per i bambini. Crescere sicuri nel web: incontro con gli esperti per difendere bimbi e adolescenti dai rischi della reteAttraverso interventi specialistici, testimonianze e una tavola rotonda con i servizi locali, il confronto vuole promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della tutela dei minori ... riminitoday.it