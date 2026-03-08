Glaucoma come difendersi dal ladro della vista | l' Unione Ciechi promuove un incontro con gli esperti

In occasione della Settimana mondiale del Glaucoma, l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Sezione di Forlì e Cesena organizza un incontro con esperti per informare sulla malattia. L'evento si svolge dall’8 al 14 marzo e mira a sensibilizzare la cittadinanza sui rischi e le modalità di prevenzione del

Appuntamento in Corso Garibaldi per la Settimana Mondiale della prevenzione. Il presidente Strada: "Danni irreversibili se non si interviene in tempo" In occasione della Settimana mondiale del Glaucoma, in programma dall'8 al 14 marzo, l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Sezione territoriale di Forlì e Cesena Ets - Aps promuove un momento di approfondimento e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza, con l'obiettivo di accendere i riflettori su una patologia oculare tanto diffusa quanto insidiosa. Il glaucoma, infatti, è una malattia degenerativa del nervo ottico che può evolvere per lungo tempo senza sintomi evidenti, compromettendo progressivamente il campo visivo fino a determinare danni irreversibili se non diagnosticato tempestivamente.