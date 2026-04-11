Il Conservatorio di Cremona ospiterà il 24 aprile una masterclass di contrabbasso condotta dal Maestro Stefano Pratissoli, figura di riconosciuta esperienza internazionale nel settore delle corde. L’evento rappresenta un’occasione per studenti e appassionati di approfondire tecniche e interpretazioni dello strumento sotto la guida di un professionista di fama. La giornata si svolgerà presso la sede del conservatorio, che si prepara ad accogliere i partecipanti.

Il Conservatorio di Musica Claudio Monteverdi di Cremona si prepara ad accogliere, il prossimo 24 aprile, una figura di rilievo internazionale per il mondo delle corde gravi: il Maestro Stefano Pratissoli. L’evento, denominato Contrabbasso all’Opera, si configurerà come una masterclass di altissimo profilo dedicata agli approfondimenti tecnici e interpretativi del contrabbasso, aprendosi sia agli studenti interni del Conservatorio che a quelli provenienti da altre istituzioni, con la possibilità per il pubblico di partecipare in veste di uditore. Questa iniziativa, che trova il proprio sostegno economico nella Fondazione Stauffer, non rappresenta solo un momento formativo isolato, ma si inserisce nel solco della tradizione musicale lombarda e cremonese, dove l’eccellenza didattica si intreccia con la storia dei grandi maestri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, il Maestro della Fenice guida la masterclass di contrabbasso

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