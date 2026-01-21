Grand’orchestra di chitarre | masterclass del maestro Vito Nicola Paradiso

La Masterclass di orchestra di chitarre con il Maestro Vito Nicola Paradiso si terrà il 14 e 15 marzo a Palermo, organizzata dall'Associazione Praeludium. Un’opportunità per chitarristi di approfondire tecniche e conoscenze in un contesto formativo dedicato. L’evento rappresenta la seconda edizione di questa iniziativa, rivolta a musicisti interessati a sviluppare competenze nell’ambito dell’orchestra di chitarre.

Esclusivo evento formativo per chitarristi in programma il 14 e 15 marzo a Palermo, con l'Associazione Praeludium che ospita, per la tanto richiesta la seconda edizione della Masterclass per Orchestra di chitarre tenuta dal Maestro Vito Nicola Paradiso.Chitarrista, compositore, "Chitarra d'oro".🔗 Leggi su Palermotoday.it

