Emanuele Galeppini una borsa di studio intitolata alla giovane vittima di Crans Montana

Emanuele Galeppini, giovane cittadino di Genova, è ricordato attraverso una borsa di studio intitolata in sua memoria. Questo riconoscimento mira a onorare la sua memoria e a sostenere giovani talenti, continuando il suo percorso di crescita e impegno. La borsa di studio rappresenta un gesto di solidarietà e rispetto, mantenendo vivo il ricordo di Emanuele e il suo spirito di speranza.

Una borsa di studio in memoria di Emanuele Galeppini, giovane vittima genovese della strage di Crans Montana.A quasi venti giorni dall'incendio di Capodanno, il Ministero della Cultura ha deciso di omaggiare i sei ragazzi italiani scomparsi intitolando a ognuno di loro una borsa di studio per.🔗 Leggi su Genovatoday.it Crans-Montana, chi era Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf italianoEmanuele Galeppini era una giovane promessa del golf italiano, riconosciuto per il suo talento e dedizione. Chi era Emanuele Galeppini, il giovane talento del golf italiano morto nel rogo di Crans-MontanaEmanuele Galeppini era un giovane talento del golf italiano, tragicamente scomparso nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Crans-Montana, famiglia di Emanuele Galeppini vuole "la verità su dove e com'è morto" dopo il no all'autopsia - L’avvocato Vaccaro: "Nessun giallo sull’autopsia, ma dubbi su ritrovamento". virgilio.it

Ieri in Consiglio comunale abbiamo ricordato il nostro giovanissimo concittadino Emanuele Galeppini che ha perso la vita nella strage di Crans-Montana. Ho sentito il dovere di presentare anche un'interrogazione per fare il punto sulla Sicurezza nei locali pub - facebook.com facebook

Crans Montana, l’addio di Genova a Emanuele Galeppini: “Vogliamo giustizia” x.com

