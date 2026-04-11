COstruiaMO continua il ciclo delle Agorà | il 15 aprile il confronto con la politica del territorio

Il ciclo di incontri pubblici promosso dall’associazione culturale COstruiaMO prosegue con un evento previsto per il 15 aprile. L’appuntamento mira a coinvolgere la comunità locale e offrire uno spazio di discussione sulla politica del territorio. L’iniziativa si svolge nel rispetto di un approccio aperto e partecipativo, con l’obiettivo di favorire il confronto tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Prosegue il ciclo di incontri pubblici promosso dall’associazione culturale COstruiaMO, pensato come uno spazio civico di confronto aperto alla città per discutere in modo libero e costruttivo il futuro di Como. Il secondo appuntamento, dal titolo “La parola alla politica – Raccontare, capire e.🔗 Leggi su Quicomo.it “I Giovedì di Rondine”: incontro con il deputato Alessandro Cattaneo per il ciclo “Domande alla politica”Arezzo, 14 febbraio 2026 – Prosegue alla Cittadella della Pace di Rondine il ciclo di incontri “I Giovedì di Rondine 2026”, un percorso di dialogo e... Confronto con il territorio per il nuovo Piano Integrato di Salute della ValtiberinaAl Distretto socio sanitario incontro partecipato con istituzioni, sindacati e terzo settore: al centro integrazione dei servizi, fragilità e sanità... Filiere corte, come e dove | webinar 10 aprile | Con la Green Community del Bussento Lambro Mingardo