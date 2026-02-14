I Giovedì di Rondine | incontro con il deputato Alessandro Cattaneo per il ciclo Domande alla politica

Arezzo, 14 febbraio 2026 – Prosegue alla Cittadella della Pace di Rondin e il ciclo di incontri “I Giovedì di Rondine 2026”, un percorso di dialogo e riflessione che, da gennaio a maggio, intreccia spiritualità e cultura politica per interrogare il nostro tempo segnato da crisi globali, conflitti e profonde trasformazioni sociali. Ospite dell’incontro di ieri giovedì 12 febbraio del ciclo “Domande alla Politica” Alessandro Cattaneo, deputato al Parlamento italiano e responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia. Al centro della riflessione Fede e politica: la politica come servizio e la centralità della persona in una dimensione comunitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alessandro Cattaneo ha partecipato alla Cittadella della Pace di Rondine durante un evento di “I Giovedì di Rondine”, portando il suo contributo alla discussione.

Rondine Cittadella della Pace inaugura l’edizione 2026 di “I Giovedì di Rondine”, un ciclo di incontri dedicati al dialogo e al confronto con la politica.

