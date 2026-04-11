Cospito proroga del 41bis Si riaccende la protesta

Il caso di Alfredo Cospito torna al centro dell'attenzione con la decisione di prorogare il regime del 41bis. La notizia ha riacceso le proteste già nelle ultime ore, con manifestazioni che si sono intensificate in diverse città. La questione riguarda le condizioni detentive e le modalità di trattamento del detenuto, che ha suscitato reazioni da parte di diversi gruppi e rappresentanti politici. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali sviluppi.

Il caso di Alfredo Cospito si riaccende, con il rischio di nuove mobilitazioni già nelle prossime ore. L’anarchico, detenuto nel carcere di alta sicurezza di Sassari, va verso la proroga del regime di 41 bis per almeno altri due anni: secondo fonti del ministero della Giustizia, il provvedimento – in scadenza a maggio – potrebbe essere esteso fino al 2028 sulla base della valutazione della sua capacità di mantenere contatti con ambienti eversivi. Sul fronte opposto, una cinquantina di militanti si è riunita al Pigneto, a Roma, rilanciando la protesta con lo slogan "Fuori Alfredo dal 41 bis" e fissando nuovi appuntamenti: un presidio davanti al Ministero e una manifestazione nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cospito, proroga del 41bis. Si riaccende la protesta Si va verso la proroga del regime di 41 bis per Alfredo CospitoSi va verso la proroga della sottoposizione dell’anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis, ovvero il carcere duro. Per Cospito ancora "carcere duro". Si va verso la proroga del regime di 41 bisL'anarchico è sottoposto al carcere duro da due anni, in virtù di un decreto ministeriale che scadrà il 4 maggio prossimo e l'intenzione sarebbe... Temi più discussi: Verso proroga del 41 bis a Cospito, gli anarchici si mobilitano; Alfredo Cospito, verso la proroga di due anni del regime di 41 bis per l'anarchico; Ancora carcere duro per Cospito, si va verso la proroga del 41-bis. Chi è l’anarchico e perché è sottoposto al regime detentivo speciale; Per Cospito ancora carcere duro. Si va verso la proroga del regime di 41 bis. Cospito, proroga del 41bis. Si riaccende la protestaIl caso di Alfredo Cospito si riaccende, con il rischio di nuove mobilitazioni già nelle prossime ore. L’anarchico, detenuto ... quotidiano.net Verso proroga del 41 bis a Cospito, gli anarchici si mobilitanoIl 'caso Alfredo Cospito' rischia di riaccendere le proteste del mondo antagonista, pronto a tornare in piazza dalle prossime ore. L'anarchico, detenuto nel carcere di alta sicurezza a Sassari, si ved ... ansa.it Corteo selvaggio nel 2023 in solidarietà a Cospito: sono stati prosciolti 16 anarchici. Furono anche confezionate anche false locandine diffamatorie - facebook.com facebook Ancora “carcere duro” per Cospito, si va verso la proroga del 41-bis. Chi è l’anarchico e perché è sottoposto al regime detentivo speciale x.com