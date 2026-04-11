Così l’Italia… Mondiali la decisione dell’Iran e i nuovi scenari

Nelle ultime ore si sono verificate novità nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026. Una decisione da parte dell’Iran ha riaperto un possibile scenario che coinvolge anche alcune squadre italiane escluse in precedenza. La situazione potrebbe influenzare le future fasi di qualificazione, aprendo nuove possibilità per le nazionali interessate. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali sui provvedimenti adottati o sulle eventuali conseguenze.

Il percorso dell’Italia verso i Mondiali 2026 sembrava definitivamente compromesso, ma nelle ultime ore si è riaperto un canale regolamentare che, in caso di eventi straordinari, potrebbe rimettere in gioco alcune nazionali rimaste escluse. Al centro del dibattito c’è la possibilità di un posto vacante tra le qualificate e l’eventualità che la FIFA scelga una soluzione alternativa rispetto alla semplice sostituzione interna alla stessa confederazione. L’origine del nuovo scenario è legata a una combinazione di fattori: dinamiche internazionali, logistica del torneo e margini previsti dai regolamenti FIFA in caso di rinuncia o impossibilità a partecipare da parte di una nazionale già ammessa alla fase finale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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