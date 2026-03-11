Il ministro dello Sport dell’Iran ha annunciato che il suo paese non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche in Medio Oriente che coinvolgono anche il mondo dello sport. Nel frattempo, l’Italia si prepara ai playoff e valuta le possibili sfide che le si presentano nel percorso verso il torneo del 2026.

La crisi geopolitica in Medio Oriente irrompe anche nel calcio internazionale e rischia di avere conseguenze dirette sul percorso verso i Mondiali 2026 di calcio. L’Iran, qualificato sul campo alla prossima fase finale della rassegna iridata, potrebbe infatti non partecipare al torneo in programma tra giugno e luglio negli Stati Uniti, Canada e Messico. A rendere esplicita questa possibilità è stato il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, che ha parlato apertamente di rinuncia alla competizione dopo l’escalation militare delle ultime settimane. La decisione sarebbe legata al conflitto esploso dopo i bombardamenti condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani a partire dal 28 febbraio, attacchi durante i quali è stato ucciso anche la guida suprema del Paese, l’ayatollah Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ministro dello Sport dell’Iran rivela: “Non andremo ai Mondiali di calcio negli USA”. Gli scenari per l’Italia nei playoff

