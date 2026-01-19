La Divina Commedia diventa kolossal teatrale | tecnologia 3D e acrobazie per Dante

Dal 24 gennaio 2026, La Divina Commedia Opera Musical torna sui palcoscenici italiani, unendo tecnologia 3D e acrobazie per rivisitare il capolavoro di Dante. Dopo successi internazionali, tournée in Cina e riconoscimenti ufficiali, questa produzione rinnova l’apprezzamento per la poesia e la cultura italiana, offrendo un’esperienza teatrale innovativa e coinvolgente.

La Divina Commedia Opera Musical riaccende i palcoscenici italiani dal 24 gennaio 2026, portando con sé un bagaglio di successi che parla chiaro: sold out ripetuti, una tournée in Cina, la Medaglia d’oro della Società Dante Alighieri e il riconoscimento del Senato della Repubblica. Il kolossal prodotto da MIC International Company, con la regia di Andrea Ortis e le musiche di Marco Frisina, si presenta rinnovato con effetti tecnologici ancora più sorprendenti e proiezioni 3D di ultima generazione che trasformano ogni rappresentazione in un’esperienza immersiva. Un viaggio ultraterreno tra innovazione e tradizione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - La Divina Commedia diventa kolossal teatrale: tecnologia 3D e acrobazie per Dante Dante parla la lingua della sua terra: la Divina Commedia diventa un podcast in dialetto romagnolo

La Divina Commedia, capolavoro di Dante, si trasforma in un podcast in dialetto romagnolo, offrendo un'interpretazione autentica e vicina alla tradizione locale. Un modo nuovo per riscoprire le parole immortali del poeta, ascoltate nella lingua della sua terra. Un progetto che unisce cultura, musica e identità, rendendo accessibile e vivo il grande poema attraverso la voce del dialetto romagnolo. Leggi anche: Oltre 700 cantori per leggere Dante e la sua Divina Commedia Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La Divina Commedia diventa una canzone rap - È stato possibile alla scuola media di San Giovanni in Marignano, dove i ragazzi della II B hanno lavorato a un’esperienza davvero interessante, ... ilrestodelcarlino.it **L'ILIADE - L' ODISSEA - L'ENEIDE - LA DIVINA COMMEDIA, I PROMESSI SPOSI** - I Classici dell'Epica e letteratura Italiana per ragazzi della scuola primaria e medie, drammatizzati in chiave brillante completi di musiche e basi musicali inedite, Li trovate tut - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.