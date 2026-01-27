L' autrice Enrica Tesio presenta il nuovo romanzo Cose che ti dico mentre dormi

Venerdì 30 gennaio, al Diagonal Loft Club di Forlì tornano gli incontri pubblici promossi da VAN – Voci, Ascolti, Narrazioni, il progetto culturale e podcast del Festival del Buon Vivere. L'appuntamento, in programma alle ore 19, vedrà la partecipazione della scrittrice Enrica Tesio che presenta.

Cose che ti dico mentre dormi

Storie di famiglia. Il nuovo libro di Enrica Tesio

Argomenti discussi: Saluzzo: Tesio sul palco di Trame - Venerdì 23 gennaio, alle 21, nella Sala Tematica.

Storie di famiglia. Il nuovo libro di Enrica TesioParole che arrivano nel silenzio della notte, quando tutto è calmo e una donna ascolta il mondo e la sua famiglia dormire. In questo silenzio si sentono i suoi pensieri, i suoi discorsi notturni ... lanazione.it

Saluzzo: la scrittrice Enrica Tesio presenta il libro Cose che ti dico mentre dormiEnrica Tesio, scrittrice, blogger, copywriter torinese è a Saluzzo stasera venerdì 23 gennaio alle 21 nella sala tematica de Il Quartiere per la presentazione del suo libro Cose che ti dico mentre ... targatocn.it

