L' autrice Enrica Tesio presenta il nuovo romanzo Cose che ti dico mentre dormi

Venerdì 30 gennaio, al Diagonal Loft Club di Forlì tornano gli incontri pubblici promossi da VAN – Voci, Ascolti, Narrazioni, il progetto culturale e podcast del Festival del Buon Vivere. L'appuntamento, in programma alle ore 19, vedrà la partecipazione della scrittrice Enrica Tesio che presenta.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Argomenti discussi: Saluzzo: Tesio sul palco di Trame - Venerdì 23 gennaio, alle 21, nella Sala Tematica.

Storie di famiglia. Il nuovo libro di Enrica TesioParole che arrivano nel silenzio della notte, quando tutto è calmo e una donna ascolta il mondo e la sua famiglia dormire. In questo silenzio si sentono i suoi pensieri, i suoi discorsi notturni ... lanazione.it

Saluzzo: la scrittrice Enrica Tesio presenta il libro Cose che ti dico mentre dormiEnrica Tesio, scrittrice, blogger, copywriter torinese è a Saluzzo stasera venerdì 23 gennaio alle 21 nella sala tematica de Il Quartiere per la presentazione del suo libro Cose che ti dico mentre ... targatocn.it

Enrica Tesio a Forlì con "Cose che ti dico mentre dormi" Al Diagonal Loft Club di Forlì, venerdì 30 gennaio, ore 19.00, Enrica Tesio sarà presente a Van, il podcast del BV, insieme a Corrado Ravaioli per presentare "Cose che ti dico mentre dormi". Di tutte le or - facebook.com facebook