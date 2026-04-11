Cosa fare a Padova nel weekend | sfilata di Carnevale street food e cultura

Per questo fine settimana a Padova e dintorni sono previste diverse iniziative. Tra le principali ci sono una sfilata di Carnevale, manifestazioni di street food e vari eventi culturali. Gli appuntamenti si svolgeranno in diverse location della città e della provincia, offrendo opportunità di svago e intrattenimento per i residenti e i visitatori. Per conoscere tutti i dettagli e le date, è possibile consultare l'elenco completo degli eventi online.

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.Tutti gli eventi di VENERDÌ 10 APRILETutti gli eventi di SABATO 11 APRILETutti gli eventi di DOMENICA 12 APRILE? TUTTE LE SAGRE, FESTE E. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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