Cosa fare a Padova nel weekend | sfilata di Carnevale street food e cultura tutti gli eventi

Durante il fine settimana a Padova e nella provincia si svolgono numerosi eventi. È prevista una sfilata di Carnevale, oltre a iniziative legate allo street food e alla promozione culturale. Per consultare l'elenco completo delle manifestazioni, basta cliccare sul link fornito. La città si prepara a un fine settimana ricco di attività per residenti e visitatori.

Buon weekend cari lettori. Tanti gli eventi a Padova e provincia durante questo fine settimana. Per vedere l’elenco completo vi basterà cliccare qui.Tutti gli eventi di VENERDÌ 10 APRILETutti gli eventi di SABATO 11 APRILETutti gli eventi di DOMENICA 12 APRILE? TUTTE LE SAGRE, FESTE E. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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