Chiuso nuovamente un tratto della strada statale 487 di Caramanico Terme a causa della neve

Un tratto della strada statale 487 “di Caramanico Terme” è stato chiuso temporaneamente al traffico tra il km 47,900 e il km 29,300 a causa delle precipitazioni nevose che si stanno verificando nella mattinata di martedì 31 marzo. La chiusura si è resa necessaria a causa delle condizioni meteorologiche avverse che interessano l’area.

Il transito ai veicoli è vietato all'altezza di Roccacamanico al bivio per Passo San Leonardo come fanno sapere dall'Anas Un tratto della strada statale 487 “di Caramanico Terme” è temporaneamente chiuso al traffico, tra il km 47,900 ed il km 29,300, a causa delle intense precipitazioni nevose in corso nella mattinata di martedì 31 marzo.La zona interessata è quella all’altezza del bivio che da Roccacaramanico porta verso Passo San Leonardo. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione dell’evento e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Chiuso nuovamente un tratto della strada statale 487 "di Caramanico Terme" a causa della neve Articoli correlati Chiusa temporaneamente al traffico per troppa neve la statale 487 “di Caramanico Terme”Un tratto della strada statale 487 “di Caramanico Terme” è temporaneamente chiuso al traffico verso ora di pranzo di sabato 28 marzo a causa delle... Troppa neve: chiuso il tratto della Statale 36 verso Monte SplugaA causa della fitta nevicata in atto, è al momento chiusa la strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” dal km 137 al km 140, nel tratto che...