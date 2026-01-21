A Cortona, è stato completato un intervento sulla strada comunale del Sodo, finalizzato a migliorare la sicurezza. Sono stati installati un nuovo guardrail e effettuate opere di manutenzione per ottimizzare l’aderenza della pavimentazione, contribuendo a garantire un attraversamento più sicuro per tutti gli utenti. Questi interventi rientrano in un’azione più ampia di adeguamento e tutela della viabilità locale.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – . Nuovo guardrail e intervento per migliorare l'aderenza della pavimentazione. L'Amministrazione comunale ha realizzato un duplice intervento per migliorare la sicurezza sulla strada del Sodo. Il tratto che dalla frazione conduce al centro storico sarà interessato dal piano delle a sfaltature, nel frattempo però sono state messe in opera alcune novità che consentono di migliorare le condizioni di circolazione. In alcuni tratti che presentano pendenze elevate e in corrispondenza dei tornanti, l'asfalto è stato fresato in modo che il fondo abbia una maggiore capacità di aderenza.

© Lanazione.it - Cortona, maggiore sicurezza sulla strada comunale del Sodo

