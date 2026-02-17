Episodi di violenza tra strada e parcheggio il Pd chiede sicurezza | Servono gli ' Street tutor'

Il Partito Democratico di Ferrara denuncia un aumento di violenze tra strada e parcheggi, causato da un crescente senso di insicurezza tra i cittadini. Recentemente, diversi residenti hanno segnalato aggressioni e minacce mentre tornano a casa o cercano un posto auto, in particolare nelle zone centrali della città. Per affrontare questa situazione, il partito propone l’installazione di “Street tutor” e altre misure di controllo. Questi interventi mirano a garantire maggiore tranquillità a chi vive e lavora in città.

Mozioni, interrogazioni, question time. Ma soprattutto episodi di violenza. E, ora, il Partito Democratico di Ferrara chiede conto della situazione. Il centro della discussione è la zona di via Arianuova e del parcheggio Diamanti, sedi entrambe di diverse segnalazioni da parte dei residenti circa fatti gravi legati alla microcriminalità, spesso giovanile. Vicende differenti, avvenute nel corso dell'ultimo anno.