Comancio torna in pista Dieci corse a Monteroni

Comancio torna in corsa e parteciperà a dieci competizioni a Monteroni. Il cavallo, scelto al Valdimontone a luglio e montato dal fantino Gingillo, si prepara a tornare in gara. La sua presenza nella stagione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi del ritorno o sugli obiettivi specifici. La ripresa delle corse è prevista nel prossimo periodo.

La curiosità? Il ritorno in pista di Comancio, il cavallo toccato in sorte al Valdimontone a luglio, montato da Gingillo. Il fantino ha annunciato, dopo le intemperanze, viste le buone attitudini da piazzaiolo del mezzosangue, intende farlo correre in provincia. E testarlo. Sarà impegnato nella seconda batteria, domani a Monteroni d'Arbia, dove sono tantissimi i cavalli segnati per le prime corse in Val d'Arbia della stagione. Ben dieci, la prima alle 10,30 e l'ultima alle 16,30, con un breve intervallo per il pranzo. E si riprende alle 14. I super big non monteranno, tanti invece i giovani in cerca di gloria e gli esperti che intendono riaffermare che ci sono, pronti a dare la zampata.