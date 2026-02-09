A Marassi, Rasmus Hojlund si conferma decisivo per il Napoli. L’attaccante danese segna due volte, tra cui un rigore, e guida i partenopei verso una vittoria importante. Il suo atteggiamento glaciale e i gol di oggi avvicinano l’obbiettivo dei record personali e della squadra.

"> MARASSI – Per fortuna del Napoli, Rasmus Hojlund è un freddo. Un freddo che vale tre punti pesantissimi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il rigore del 3-2 contro il Genoa nasce da un’intuizione quasi decisiva di Bijlow, ma finisce comunque in rete, facendo esplodere la quota azzurra sugli spalti. È il sigillo di una serata da protagonista assoluto: doppietta, vittoria strappata con i denti e quarto centro stagionale personale, il terzo in campionato. Secondo Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, il penalty trasformato rappresenta anche una svolta simbolica nella carriera del danese: è il primo rigore realizzato nei cinque principali campionati europei, lui che non è mai stato un rigorista di ruolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund glaciale a Marassi: rigore, doppietta e record nel mirino”

Approfondimenti su Napoli Hojlund

Il Napoli conquista un punto d’oro a Marassi dopo una partita pazzesca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Hojlund

