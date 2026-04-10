Nel calciomercato, il Bayer si prepara a iniziare trattative, mentre il Milan si concentra sul rafforzamento della rosa e ha manifestato l'intenzione di chiudere rapidamente l'acquisto di Alajbegovic. La società rossonera sta portando avanti le negoziazioni per concretizzare l'operazione nel più breve tempo possibile. In parallelo, il club tedesco si prepara a discutere i dettagli dell’accordo con l’entourage del giocatore.

Kerim Alajbegovic potrebbe essere un altro colpo del Milan: come abbiamo rivelato noi di Pianeta Milan il giocatore piacerebbe molto al Diavolo, ma il suo destino è già legato al Bayer Leverkusen che a fine stagione lo riporteranno in Germania dal Salisburgo per circa 8 milioni di euro. Sarà il club tedesco a decidere cosa fare in estate. Secondo 'Il Corriere dello Sport' il suo prezzo sarebbe di circa 15 milioni di euro con due squadre che avrebbero concretamente iniziato a sondare il terreno con l'entourage: i rossoneri appunto e la Roma. Secondo il quotidiano il Bayer Leverkusen sarebbe già aperto alla trattativa per la cessione immediata di Alajbegovic e il prezzo potrebbe salire ancora con il Mondiale alle porte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Bayer pronto a trattare: il Milan vuole chiudere subito Alajbegovic

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