Corridori Grand National 2026 | elenco completo mentre Nick Rockett si ritira dai cavalli Willie Mullins che prendono parte alla corsa di quest’anno ad Aintree

Il Grand National 2026 si terrà questo sabato ad Aintree, con un campo di corridori che include cavalli e fantini di rilievo. Tra gli eventi principali, il ritiro di Nick Rockett dai cavalli è stato annunciato, mentre i cavalli di Willie Mullins sono iscritti alla gara. La corsa rappresenta l’appuntamento più atteso del calendario delle corse a ostacoli di quest’anno, con numerosi concorrenti pronti a sfidarsi sulla pista.

2026-04-11 08:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La corsa a ostacoli di più alto profilo del calendario delle corse si svolgerà questo sabato, l’ultimo giorno del Grand National 2026. Un massimo di 34 cavalli inizieranno la gara di due giri ad Aintree, con il campione del 2024 I Am Maximus di nuovo. Il vincitore dello scorso anno, Nick Rockett, è stato ritirato due giorni prima della gara, con I Am Maximus il favorito e Panic Attack, Grangeclare West e Jagwar anch’essi quotati con quote a una cifra. 101GreatGoals.com ha i dettagli sui cavalli che dovrebbero competere al Grand National 2026, incluso un elenco completo dei corridori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corridori Grand National 2026: elenco completo mentre Nick Rockett si ritira dai cavalli Willie Mullins che prendono parte alla corsa di quest’anno ad Aintree Leggi anche: Libriamoci 2026: dal 16 febbraio le giornate di lettura ad alta voce nelle scuole. Quest’anno l’evento si allunga al 28 LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è Fortunato nel drappello in testa alla corsa. Si ritira Del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.