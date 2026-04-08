LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | c’è Fortunato nel drappello in testa alla corsa Si ritira Del Toro

Oggi si tiene la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. Tra i corridori in testa al gruppo, si trova un atleta con il nome di Fortunato, mentre un altro ciclista si è ritirato dalla competizione. Attualmente, i fuggitivi hanno un vantaggio di un minuto e venticinque secondi sul gruppo principale. La corsa prosegue con continui cambi di ritmo e azioni di attacco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13.00 15:30 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 1’25”. 15.27: Una notizia che ovviamente va a colpire la lotta per la vittoria di questo Giro dei Paesi Baschi. Del Toro era il grande favorito alla vigilia ed è poi diventato il principale avversario di Paul Seixas. Questa caduta lo costringe al ritiro. Davvero un colpo sfortunatissimo per la UAE Team Emirates XRG. 15.25: CLAMOROSO COLPO DI SCENA! SI RITIRA ISAAC DEL TORO! 15.23: Il corridore messo meglio in classifica è il belga Ian Van Wilder (Soudal Quick-Step), che ha un ritardo di quattro minuti e ventinove secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: c’è Fortunato nel drappello in testa alla corsa. Si ritira Del Toro LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ritiro di Del Toro! Fortunato in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SCHELDEPRIJS DALLE 13. Leggi anche: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: rimane in testa Paul Seixas, tra poco Ayuso e del Toro Temi più discussi: LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas stravince la crono d’apertura, deludono Ayuso e del Toro; DIRETTA Giro dei Paesi Baschi 2026 LIVE, Prima Tappa; LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria pazzesca di Seixas, distacchi incredibili a tutti gli altri big; Giro dei Paesi Baschi | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT. Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Basauri-Basauri: orari, percorso, favoriti. Seixas può lasciare ancora il segnoTerza tappa per il Giro dei Paesi Baschi che per ora parla una sola lingua, quella francese. Cambierà qualcosa nella frazione con partenza ed arrivo a ... oasport.it LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: inizia la salita decisiva, il gruppo si avvicina alla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Non si vede Ayuso nelle prime posizioni del gruppo, il capitano dovrebbe essere Skjelmose. 16.56 Davanti, ... oasport.it Lo abbiamo ammirato alle Strade Bianche e stiamo vedendo cose egregie al Giro dei Paesi Baschi. Paul Seixas sta stupendo tutti. Il corridore francese della Decathlon a soli 19 anni studia da campione e mette in mostra qualità fuori dalla norma. Al Giro dei P - facebook.com facebook Giro dei Paesi Baschi 2026, la caduta di Mikel Landa è stata provocata dall’automobile del medico: “Lo hanno buttato fuori strada” x.com