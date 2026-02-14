Libriamoci 2026 | dal 16 febbraio le giornate di lettura ad alta voce nelle scuole Quest’anno l’evento si allunga al 28
Libriamoci 2026, l’evento dedicato alla lettura ad alta voce, prende il via il 16 febbraio e si prolunga fino al 28. La manifestazione coinvolge scuole di ogni livello, dai nidi alle superiori, e anche istituzioni all’estero. Quest’anno, le giornate di lettura si estendono di alcuni giorni in più rispetto al passato, offrendo più occasioni per ascoltare storie e condividere momenti di convivialità. La scuola elementare di Milano organizza, ad esempio, incontri con gli insegnanti per coinvolgere i bambini in attività di narrazione.
Dal 16 al 21 febbraio 2026 torna Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole, la grande festa diffusa e collettiva dedicata alla lettura ad alta voce, rivolta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dai nidi alle scuole secondarie, in Italia e all’estero. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Milazzo: dal 16 Febbraio la seconda edizione dell’Officina Letteraria all’ITT E. MajoranaSi terrà dal 16 al 21 Febbraio la seconda edizione dell’Officina Letteraria, attività di didattica, prevista all’interno del PTOF dell’ITT ... 98zero.com
Torna Libriamoci Emme Promozione Il 24 febbraio, la nostra autrice Roberta Fasanotti terrà degli incontri di lettura, presso la scuola elementare Giosuè Borsi di Milano. L'appuntamento è nell’ambito dell’iniziativa Libriamoci 2026 Il libro scelto “Ciao facebook
#Libriamoci2026, si parte! Oggi a #Pistoia, all’IC Leonardo da Vinci, l’evento inaugurale della XII edizione: un momento di incontro e riflessione sul valore della lettura. Dal 16 febbraio, per due settimane, nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. @Cent x.com