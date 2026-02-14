Libriamoci 2026 | dal 16 febbraio le giornate di lettura ad alta voce nelle scuole Quest’anno l’evento si allunga al 28

Libriamoci 2026, l’evento dedicato alla lettura ad alta voce, prende il via il 16 febbraio e si prolunga fino al 28. La manifestazione coinvolge scuole di ogni livello, dai nidi alle superiori, e anche istituzioni all’estero. Quest’anno, le giornate di lettura si estendono di alcuni giorni in più rispetto al passato, offrendo più occasioni per ascoltare storie e condividere momenti di convivialità. La scuola elementare di Milano organizza, ad esempio, incontri con gli insegnanti per coinvolgere i bambini in attività di narrazione.