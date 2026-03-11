Von der Leyen | subito misure contro il caro bollette anche sussidi

Durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la Presidente della Commissione ha annunciato l’intenzione di adottare misure immediate per affrontare l’aumento delle bollette, compresi eventuali sussidi. Le sue dichiarazioni sono state rivolte ai rappresentanti del Parlamento e alle istituzioni europee, senza indicare dettagli specifici sui provvedimenti che saranno messi in atto. La discussione si è concentrata sulle prossime azioni da intraprendere.

Alla plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo le parole della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Subito misure contro il caro bollette, aprendo anche a sussidi o limiti al prezzo del gas. Servizio di Leonardo Possati RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Von der Leyen: subito misure contro il caro bollette, anche sussidi Articoli correlati Energia, l’UE accelera su rinnovabili e nucleare per evitare nuove crisi delle bollette. Von der Leyen: “Un errore interrompere Green Deal”Ogni crisi geopolitica che coinvolge i grandi produttori di energia rischia di trasformarsi in uno shock per le bollette europee. Von der Leyen punge Zelensky sul petrolio ma lui la gela subito: «Parlate con Orbán»Quattro anni di guerra e quella avvilente sensazione di stallo totale: la Russia, seppure lentamente, avanza, l’Ucraina resiste grazie agli aiuti... Von der Leyen: subito misure contro il caro bollette, anche sussidi Approfondimenti e contenuti su Von der Leyen subito misure contro il... Temi più discussi: Iran: Bruxelles per la de-escalation, ma supporto logistico sul tavolo; Attacco all’Iran, morto l’ayatollah Khamenei. L’Europa chiede subito de-escalation; Emanuele Orsini: Subito le misure per l’energia. Bisogna sforare il Patto di Stabilità; L’Ue difenderà Cipro? E come?. Von der Leyen, 'subito misure contro il caro bollette, anche sussidi' (2)Le voci in bolletta, ha spiegato von der Leyen, sono il costo dell'energia stessa, che rappresenta oltre il 56% della bolletta, gli oneri di rete il 18%, tasse e prelievi il 15%, e i costi del carbon ... ansa.it Speciale energia: von der Leyen, dobbiamo ridurre le bollette per i cittadiniLa nostra scelta di diversificare verso le energie rinnovabili e il nucleare ha dato i suoi frutti, ma non siamo immuni agli shock dei ... agenzianova.com Macron: il G7 ha deciso, le sanzioni a Mosca restano. Von der Leyen: non è il momento di allentarle. L'Unione europea ipotizza prestiti bilaterali all'Ucraina per aggirare il veto di Orban e Fico, secondo Politico Europe. Financial Times: dal Cremlino "campagn - facebook.com facebook Il gruppo dei Socialisti e Democratici dovrebbe "staccare la spina" alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha "superato ogni limite". Lo afferma la delegazione del M5S nel Parlamento Europeo, in una nota. Von der Leyen, dicon x.com