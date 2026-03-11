Von der Leyen | subito misure contro il caro bollette anche sussidi

Durante la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la Presidente della Commissione ha annunciato l’intenzione di adottare misure immediate per affrontare l’aumento delle bollette, compresi eventuali sussidi. Le sue dichiarazioni sono state rivolte ai rappresentanti del Parlamento e alle istituzioni europee, senza indicare dettagli specifici sui provvedimenti che saranno messi in atto. La discussione si è concentrata sulle prossime azioni da intraprendere.

Alla plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo le parole della Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Subito misure contro il caro bollette, aprendo anche a sussidi o limiti al prezzo del gas. Servizio di Leonardo Possati

