Luciano Spalletti ha convocato i giocatori della Juventus per la partita contro l’Inter, dopo aver deciso di schierare Thuram in attacco. La scelta deriva dall’assenza di alcuni titolari e punta a rafforzare la fase offensiva. La lista completa dei convocati include anche altri giovani promesse del club, pronti a scendere in campo.

Inter News 24 Convocati Juve per l’Inter: Luciano Spalletti ha diramato la lista dei calciatori disponibili per il big match di questa sera a San Siro. In vista del posticipo di stasera a San Siro, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha ufficializzato la lista dei convocati per l’attesissimo Derby d’Italia contro l’Inter di Cristian Chivu. La notizia dell’ultima ora riguarda Khephren Thuram: il centrocampista francese non ha recuperato dalla contusione subita ieri e, dopo il provino decisivo di stamane, lo staff medico ha preferito non rischiarlo, escludendolo dalla trasferta milanese. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Convocati Juve per l’Inter: la scelta di Spalletti su Thuram. L’elenco completo

La Juventus ha comunicato i nomi dei giocatori convocati per la partita contro l’Inter, dopo che Spalletti ha deciso di non portare Thuram in campo a causa di una contusione rimediata durante l’allenamento di ieri.

Questa sera al U-Power Stadium di Monza si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Torino.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Lazio, i convocati per la Juve: Romagnoli c'è. Out Zaccagni e Lazzari; Juventus, vigilia in gruppo per Yildiz, partirà per Bergamo con la squadra: le ultime di formazione; Holm, Boga e Yildiz: cosa ha deciso Spalletti. I convocati Juve contro l'Atalanta; Juve, i convocati per la sfida di Coppa Italia con l'Atalanta: prima chiamata per Boga e Holm.

Ultim’ora – Juve, ecco i convocati per l’Inter: la decisione su Khephren ThuramSciolto il dubbio legato a Khephren Thuram nella Juventus per la sfida di questa sera contro l'Inter. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha diramato la lista dei convocati per il derby d'Italia. msn.com

Juve, presa la decisione su Khephren Thuram. I convocati di Spalletti per l’InterLuciano Spalletti ha diramato i convocati per la sfida di questa sera a San Siro contro l'Inter. Sciolto il grande dubbio a centrocampo ... msn.com

Juve Stabia i convocati di Ignazio Abate per la difficile trasferta di Empoli. Mancheranno diverse pedine importanti: Leggi articolo completo https://magazinepragma.com/calcio/juvestabia/juve-stabia-tante-assenze-per-la-trasferta-di-empoli/utm_source=dlvr.it facebook

Convocati #JuveLazio: #Spalletti, la scelta su #Kelly e #Conceicao. #Holm- #Boga, nuovo esordio x.com