Como i convocati per l' Inter | recuperano Jesus Rodriguez e Ramon Addai l' unico assente

A Como, il tecnico ha convocato venticinque giocatori per la sfida contro l’Inter, con il ritorno di Jesus Rodriguez e Ramon dopo periodi di assenza. L’unico a non essere presente tra i convocati è Addai. La lista include quindi tutti i principali calciatori disponibili, pronti a scendere in campo per l’incontro in programma. La partita si svolgerà nel prossimo fine settimana, con la formazione pronta a scendere in campo.

Alla vigilia del big match contro l'Inter, in programma domani alle 20.45 al Sinigaglia, il Como ha diramato la lista dei convocati. Venticinque i giocatori selezionati da Cesc Fabregas, il quale può sorridere per il recupero a pieno regime di Jesus Rodriguez e Ramon: i due hanno perfettamente smaltito i rispettivi problemi al ginocchio e al muscolo psoas. Unico assente sarà Addai, che ha chiuso anzitempo la propria stagione a causa della rottura del tendine d’Achille, rimediata lo scorso febbraio. Butez, Törnqvist, Vigorito, Cavlina; Kempf, Valle, Goldaniga, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van Der Brempt; Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha; Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, i convocati per l'Inter: recuperano Jesus Rodriguez e Ramon. Addai l'unico assente Leggi anche: Como, i convocati per il Pisa: Addai l'unico assente Como, le ultime su Jesus Rodriguez, Ramon e Morata in vista dell'InterIl Como si prepara a scendere in campo per la 32ª giornata di Serie A 2025-26 in cui sfiderà, domenica alle 20.