Sette arresti e quattro denunce per i controlli straordinari anti spaccio nella zona delle Cerbaie

Nelle ultime due settimane, nella zona delle Cerbaie a Fucecchio, sono stati condotti controlli straordinari anti spaccio con l’impiego di circa 300 militari. L’operazione ha portato all’arresto di sette persone e alla denuncia di altre quattro, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

FUCECCHIO – Terminano oggi dopo due intense settimane, i servizi straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella zona boschiva delle Cerbaie nel corso delle quali sono stati impiegati circa 300 militari. Oltre ai carabinieri della compagnia di Empoli sono stati impiegati i militari dei Cacciatori Puglia, del 6° Battaglione Toscana (fra cui anche personale delle Squadre d’intervento operativo), del nucleo carabinieri cinofili anti-droga di Firenze nonché dei carabinieri della compagnia di Empoli. Nel corso dell’attività, sono state controllate 289 persone (di cui 104 stranieri), 74 veicoli ed effettuate 9 perquisizioni personali e veicolari, che hanno portato all’ arresto di ben 6 persone per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una per aver fatto rientro nel territorio dello Stato a seguito di provvedimento di espulsione, ed alla denuncia di quattro persone per l’ipotesi di porto di armi od oggetti atti ad offendere fra cui 1 machete, 4 coltelli, 2 cutter, 1 roncola, 1 bastone sfollagente telescopico e 2 bomboletta di spray anti–aggressione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Controlli straordinari del territorio: un arresto per spaccio e quattro denunce nel fine settimanaNel corso del fine settimana, la Squadra Volante della Questura di Arezzo ha svolto controlli straordinari sul territorio, finalizzati a garantire la sicurezza pubblica.

Roma: controlli in zona Termini, tre arresti e sette denunce in poche oreNelle ultime ore, la polizia di Roma ha intensificato i controlli nelle zone vicine a Termini, allo scopo di garantire la sicurezza pubblica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Controllo del territorio, quattro arresti della polizia di Bologna; Sette arresti per spaccio nel 2025. In forte calo gli incidenti stradali; Spaccio di stupefacenti al quartiere Cogne, quattro arrestati; Traffico di droga: 9 arresti, in carcere il boss Tolonese e il figlio Leonardo.

Controlli della polizia locale a Milano, 4 arresti e 4 sgomberiE' di quattro arresti per spaccio, quattro sgomberi in cantine usate come bivacchi, sei denunce e sette auto sequestrate il bilancio dei controlli eseguiti ieri dalla polizia locale di Milano con 134 ... ansa.it

Terni, furti in sette negozi tra Narni Scalo e Terni: i carabinieri arrestano quattro ladri stranieriTERNI - In poche ore hanno messo a segno una raffica di furti all’interno di diversi negozi. Prima in un discount di Narni-Scalo, poi in quattro negozi d’abbigliamento all’interno del centro ... ilmessaggero.it

Sette arresti domiciliari a Cosenza per la rete che ha favorito la latitanza di Occhiuzzi - facebook.com facebook

Stati Uniti, Ice senza freni: 6.852 arresti e 31 morti in sette mesi. Indagini aperte contro governatore e sindaco di Minnesota e Minneapolis “per aver ostacolato l’azione degli agenti federali”. Di Roberto Festa x.com