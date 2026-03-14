Un gruppo di anarchici si è radunato in piazza per protestare contro il 41 bis, considerato una forma di tortura. La protesta si è concentrata sull'opposizione alle misure restrittive applicate a Cospito e altri detenuti. Gli anarchici hanno definito il 41 bis una delle principali azioni di repressione adottate dai governi più recenti. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa e compatta.

Il 41 bis contro gli anarchici? "Una tra le principali espressioni dell’offensiva repressiva avviata dagli ultimi governi". Così recita il volantino degli anarchici toscani che oggi e mercoledì 18 marzo, rispettivamente a Marina di Carrara e Pisa, scendono in piazza per manifestare in favore di Alfredo Cospito e della sua battaglia contro il carcere duro. Nel maggio 2022 l'anarchico - detenuto dal 2012 in quanto ritenuto responsabile di due diversi reati portati a termine e rivendicati dalla Federazione Anarchica Informale (FAI) - è stato sottoposto allo stesso regime detentivo applicato ai mafiosi. Il primo è l’esplosione, avvenuta il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anarchici sul piede di guerra: "41 bis è tortura", in piazza per Cospito & Co,

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