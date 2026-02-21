Rizza al Tar | a rischio 5mln€ PNRR per il trasferimento della sede

Il liceo Rizza di Siracusa rischia di perdere 5 milioni di euro del PNRR a causa di un ricorso legale presentato dall’istituto stesso. La causa riguarda il trasferimento della sede scolastica, che potrebbe essere bloccato in tribunale. La decisione potrebbe influenzare i finanziamenti destinati all’adeguamento degli spazi e all’ammodernamento delle strutture. La vicenda si svolge davanti al Tar, dove si discute il futuro della scuola.

Rizza al Tar: Il Piano Scolastico di Siracusa nel Mirino di un Ricorso Legale. Il futuro dell’Istituto superiore Rizza è incerto. La scuola ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contestando le decisioni del Consorzio Comunale di Siracusa relative al trasferimento della sede, avvalendosi dell’assistenza dell’Avvocatura dello Stato. La disputa legale mette a rischio investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e solleva interrogativi sull’organizzazione del sistema scolastico provinciale. La Decisione di Ricorrere: Tutela degli Studenti e degli Investimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

