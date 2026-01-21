Il Consorzio di bonifica dopo la sentenza del Tar | Ricalcolo per 50mila contribuenti 3 mesi per le verifiche VIDEO

Il Consorzio di bonifica comunica che, a seguito della recente sentenza del Tar, sarà avviato un ricalcolo delle posizioni fiscali di circa 50.000 contribuenti. L’ente ha previsto un periodo di tre mesi per le verifiche, garantendo un approccio trasparente e responsabile per minimizzare eventuali impatti sui contribuenti coinvolti. La comunicazione viene accompagnata da un video in cui si evidenziano gli aspetti principali di questa fase.

“Affronteremo il riconteggio imposto dalla sentenza del Tar con responsabilità e trasparenza cercando di contenere per quanto possibile drastiche ricadute sui nostri contribuenti". Lo afferma il presidente del Consorzio di Bonifica Centro, Enisio Tocco, nel fare il punto sul tema dei ricalcoli dei canoni consortili alla luce della sentenza del Tar Abruzzo depositata il 5 gennaio 2026 in ottemperanza alla sentenza n.1392023. Nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione, Tocco sottolinea la necessità di "fare chiarezza su quanto stabilito dai giudici e sulle iniziative che dovranno essere intraprese.🔗 Leggi su Ilpescara.it Contributi di bonifica, il Consorzio replica: “Il Tar conferma la correttezza del nostro operato”Il Consorzio di Bonifica Centro risponde alla recente sentenza del Tar Abruzzo, che ha parzialmente accolto il ricorso di alcune aziende agricole sui contributi di bonifica. Contributi di bonifica, accolto il ricorso al Tar: “Il Consorzio dovrà ricalcolare tutte le annualità”Il Tar Abruzzo ha stabilito che il Consorzio di bonifica dovrà ricalcolare tutte le annualità relative ai contributi richiesti alle aziende agricole, accogliendo il ricorso presentato da alcune imprese. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Verona, agricoltori contro il Consorzio di Bonifica; Offerta di lavoro dal Consorzio di Bonifica: cercasi impiegato per il Settore Ragioneria; Consorzio di Bonifica. Riduzione del rischio sul fiume Camaiore; Consorzio di bonifica mette a disposizione un escavatore dopo l’incendio alle Strillaie. Consorzio di bonifica centro fa chiarezza su canoni dopo sentenza TarAffronteremo il riconteggio imposto dalla sentenza del Tar con responsabilità e trasparenza cercando di contenere per quanto possibile drastiche ricadute sui nostri contribuenti. (ANSA) ... ansa.it Ricalcolo canoni e sentenza TAR: il Consorzio di Bonifica Centro fa chiarezza sui riconteggiPescara. Affronteremo il riconteggio imposto dalla sentenza del TAR con responsabilità e trasparenza cercando di contenere per quanto possibile drastiche ... abruzzolive.it Adiconsum Calabria: "dubbi sui contributi 2025 del Consorzio Unico di Bonifica, chiesti chiarimenti a Occhiuto e Gallo" - facebook.com facebook Oristano, emendamento del consigliere Cera per il Consorzio di Bonifica x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.