Perugia progetto salva-vita Attivati nuovi defibrillatori | Investire sulla prevenzione

Il Comune di Perugia ha avviato il progetto Perugia Braveheart, volto a potenziare la rete di cardioprotezione in città. Attraverso l’installazione di nuovi defibrillatori e la formazione del personale, l’obiettivo è migliorare la prevenzione e garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza. La sindaca Vittoria Ferdinandi e l’assessora Alessandra Sartore sottolineano l’importanza di investire sulla sicurezza e sulla salute della comunità.

Prosegue il lavoro degli uffici del Comune di Perugia per l'attuazione del progetto Perugia Braveheart, con la soddisfazione della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell'assessora Alessandra Sartore, finalizzato a rafforzare e implementare la rete di cardioprotezione negli edifici comunali, negli spazi pubblici e sull'intero territorio cittadino. Il progetto nasce da uno specifico ordine del giorno presentato dai consiglieri Fabrizio Ferranti, del gruppo Perugia per la Sanità Pubblica, e Federico M. Phellas, del gruppo Partito Democratico, con l'obiettivo di rendere Perugia una città sempre più sicura e pronta a rispondere alle emergenze sanitarie.

