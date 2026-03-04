Conferenza stampa Butez post Como Inter | Non una partita facile per me il Mondiale un sogno

Dopo il pareggio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, il portiere del Como ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato la partita, definendola non facile per lui, e ha menzionato il sogno di partecipare al Mondiale. Le sue parole sono state riportate dalla redazione di Inter News 24, che ha seguito l’evento.

