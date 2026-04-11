Conferenza stampa Fabregas | Senza Lautaro non cambia nulla per batterli servono coraggio e tifosi Nella gara di andata…
Il tecnico del Como ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter, commentando le sue aspettative e le strategie per la sfida. Ha sottolineato che l’assenza di Lautaro non modifica i piani della squadra e ha evidenziato l’importanza di coraggio e supporto dei tifosi per affrontare la gara. Nella discussione ha fatto riferimento anche alla partita di andata, fornendo dettagli sulle sue considerazioni.
di Alberto Petrosilli Conferenza stampa Fabregas, il tecnico del Como ha parlato alla vigilia della gara di domani contro l’Inter: le sue dichiarazioni. Alla vigilia della sfida al Sinigaglia, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha analizzato il match in conferenza stampa, mostrando rispetto per i nerazzurri ma senza rinunciare all’ambizione di fermare la capolista. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter ASSENZA LAUTARO – « Niente Lautaro? Si prova sempre a trovare soluzioni. In Coppa Italia abbiamo fatto una buona prestazione contro Zielinski, Calhanoglu, Acerbi. avevano giocato tutti dall’inizio o dopo, noi abbiamo controllato tante dinamiche dove loro sono fortissimi.🔗 Leggi su Internews24.com
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