Conferenza stampa Fabregas | Senza Lautaro non cambia nulla per batterli servono coraggio e tifosi Nella gara di andata…

Il tecnico del Como ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter, commentando le sue aspettative e le strategie per la sfida. Ha sottolineato che l’assenza di Lautaro non modifica i piani della squadra e ha evidenziato l’importanza di coraggio e supporto dei tifosi per affrontare la gara. Nella discussione ha fatto riferimento anche alla partita di andata, fornendo dettagli sulle sue considerazioni.