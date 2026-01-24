Conferenza stampa Chivu post Inter Pisa | I tifosi non perdonano nulla a Luis Henrique non è giusto! Su Sommer e sul mercato vi dico…

Dopo la vittoria contro Pisa, Chivu ha tenuto una conferenza stampa incentrata sulle recenti prestazioni della squadra. Ha affrontato temi come la reazione dei tifosi nei confronti di Luis Henrique, le valutazioni su Sommer e le strategie di mercato. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla situazione attuale dell’Inter, evidenziando aspetti tecnici e di gestione della rosa. Ecco un riepilogo delle dichiarazioni principali del tecnico nerazzurro.

SUL CAMBIO DIMARCO PER LUIS HENRIQUE – « Il cambio è una mia lettura per l'attacco alla linea, la qualità dei cross che dovevamo fare quando loro difendevano bassi. Sullo 0-2 c'era bisogno di più qualità, soprattutto a sinistra. Difendo Luis Henrique perché è un nostro patrimonio, è giusto farlo per quello che ha fatto vedere, nonostante le etichette e il rumore che si è creato intorno a lui ».

