Si è costituita Confcommercio Formazione Palermo | il presidente è Massimo Riva di Sanseverino

È stata ufficialmente costituita Confcommercio Formazione Palermo, un’associazione che si dedica alle aziende coinvolte nel settore della formazione professionale. Il nuovo ente ha scelto come presidente Massimo Riva di Sanseverino. La creazione di questa struttura mira a rappresentare le attività delle imprese che operano in questo ambito e a favorire un dialogo tra gli operatori del settore.

Le sue prime dichiarazioni: "Daremo rappresentanza agli operatori di un settore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio" Si è costituita Confcommercio Formazione Palermo, l'associazione che rappresenta le aziende impegnate nel settore della formazione professionale. Massimo Riva di Sanseverino è stato eletto presidente; Martina Biundo, Antonio Cammarata, Silvana Di Girolamo e Andrea Riggio sono i vicepresidenti.

Confcommercio: costituita la delegazione di Mesagne. Cristina Cuppone presidenteIl presidente Corciulo ha illustrato l’attività svolta fino a questo momento da Confcommercio Brindisi e i programmi per il 2026, sottolineando...

Massimo Rutinelli è il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio PisaImprenditore di comprovata esperienza nei settori della ristorazione e del turismo, .

Arcivescovo e Confcommercio, dialogo sul futuro della SiciliaIl commercio non è solo economia ma anche un tessuto vivo, capace di generare occupazione, sostenere le famiglie e animare le città. (ANSA) ... ansa.it

Intesa Rap-Confcommercio di Palermo, 'per una città più pulita'Snellire le procedure, contrastare l'abbandono illecito dei rifiuti e potenziare la raccolta differenziata. (ANSA) ... ansa.it

TELE ONE. . : "Il futuro dell'assistenza passa per la Sicilia. A Palermo, presso la Camera di Commercio, i vertici di Sicindustria e Confcommercio si sono confrontati co - facebook.com facebook