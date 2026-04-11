Confcommercio Parma lancia lo Sportello Bandi | come accedere ai finanziamenti

Confcommercio Parma ha annunciato il lancio dello “Sportello Bandi”, un servizio rivolto alle imprese per facilitare l’accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni disponibili. L’obiettivo principale è assistere le aziende nella ricerca e nella presentazione delle domande di finanziamento, spesso considerate complicate da gestire. Lo sportello offre supporto pratico e orientamento per semplificare il processo e rendere più accessibili le opportunità di finanziamento.

Supportare concretamente le imprese nella ricerca e nella gestione delle domande di finanza agevolata e semplificare l’approccio a un sistema spesso complesso e articolato: è con questo obiettivo che Confcommercio Parma presenta il nuovo Sportello Bandi, un servizio dedicato ad accompagnare le.🔗 Leggi su Parmatoday.it Finanziamenti e monitoraggio: apre lo sportello digitale regionale per asili nido e strutture per l'infanziaNello specifico l’attività della piattaforma e dello sportello si rivolge alle strutture esistenti che nel 2025 non hanno fatto l’iscrizione, a... Addio burocrazia: Alessandria lancia lo sportello per il digitaleIl Csvaa ha inaugurato un nuovo punto di facilitazione digitale ad Alessandria per supportare i cittadini nell’accesso ai servizi online della...