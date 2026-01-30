Finanziamenti e monitoraggio | apre lo sportello digitale regionale per asili nido e strutture per l' infanzia

Da lunedì 2 febbraio sarà attivo lo sportello digitale della Regione dedicato ai finanziamenti e al monitoraggio delle strutture per l’infanzia. Le scuole dell’infanzia e gli asili potranno caricare i dati relativi al Piano educativo 0-6 anni per il 2026. La piattaforma resterà aperta fino al 30 aprile.

Nello specifico l’attività della piattaforma e dello sportello si rivolge alle strutture esistenti che nel 2025 non hanno fatto l’iscrizione, a quelle di nuova istituzione e a quelle già iscritte che hanno necessità di aggiornare i dati inseriti al momento dell’iscrizione. “È importante – ricorda l’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo – tenere aggiornato il sistema perché in questo modo si agevola l’attività degli uffici regionali sia nella fase di liquidazione ed erogazione dei finanziamenti in favore delle strutture private, sia nella fase di programmazione delle politiche dell’istruzione di competenza regionale”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Asili Nido Regione

Il Comune apre le iscrizioni ai servizi convenzionati di asili nido e sezione primavera per la prima infanzia.

Ultime notizie su Asili Nido Regione

