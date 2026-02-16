Urtato da un carro funebre mentre fa jogging | gravissimo Roberto Galli presidente di Confartigianato imprese

Roberto Galli, presidente di Confartigianato imprese, è stato investito da un furgone funebre mentre correva lungo via Milanese a Orsenigo. L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 9, quando Galli stava facendo jogging. Il veicolo ha urtato Galli, che è rimasto a terra gravemente ferito. Un passante ha chiamato subito i soccorsi e ora l’uomo si trova in condizioni critiche.

Orsenigo, 16 febbraio 2026 – È stato urtato da un furgone di un carro funebre, ieri mattina pochi minuti dopo le 9, mentre faceva jogging a Orsenigo, lungo via Milanese. Roberto Galli, 59 anni, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Como, è stato sbalzato a lato della carreggiata, ridotto in condizioni gravissime. I soccorritori del 118 lo hanno trovato riverso nel prato che costeggia la strada, la lunga arteria provinciale che collega la zona di Cascina Foppa con Carcano a Erba. Il medico e i volontari del soccorso, dopo averlo stabilizzato, lo hanno affidato all’elisoccorso del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urtato da un carro funebre mentre fa jogging: gravissimo Roberto Galli, presidente di Confartigianato imprese Investito da un furgone mentre fa jogging a Orsenigo: grave 60enne Un uomo di circa 60 anni è stato investito da un furgone questa mattina a Orsenigo mentre correva lungo via Milanese. Investito da un furgone mentre fa jogging a Orsenigo: grave sessantenne Un uomo di 60 anni ha subito gravi ferite dopo essere stato investito da un furgone mentre correva lungo via Milanese a Orsenigo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Urtato da un carro funebre mentre fa jogging: gravissimo Roberto Galli, presidente di Confartigianato imprese; Investita in bicicletta sull’ex statale, grave una 15enne nel Pavese: ricoverata in rianimazione; Decolla sul cordolo e poi perde olio per decine di metri: rintracciato e multato.