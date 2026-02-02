Si è formato il nuovo direttivo del movimento giovani imprenditori Confartigianato Imprese Palermo
Questa mattina si è riunito il nuovo direttivo del movimento giovani imprenditori di Confartigianato Palermo. Durante l’assemblea, i membri hanno discusso le strategie da adottare e gli obiettivi da raggiungere entro il 2026. La riunione ha segnato un passo importante per il gruppo, che ora si prepara a dare nuovo impulso alle attività e alle sfide future.
Definire strategie e obiettivi concreti per il 2026 è stato il tema centrale dell’Assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Palermo. L’incontro è stato guidato dalla Presidente Federica Terruso, dal Vicepresidente Giuseppe Modica e dal Consigliere Francesco Paladino e ha puntato a rafforzare la rete dei giovani imprenditori palermitani e a promuovere la nascita di nuove imprese innovative. Durante l’assemblea sono stati ufficializzati anche i nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo, con Pietro Madonia, Emanuela Madonia e Martina Cataldo, a supporto della crescita del Movimento e della sua azione sul territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Confartigianato Imprese
Confcommercio giovani imprenditori, il reggino Destefano entra nel direttivo nazionale
Confcommergio giovani imprenditori, il reggino Destefano entra nel direttivo nazionale
Ultime notizie su Confartigianato Imprese
Argomenti discussi: Lavoratori extra Ue, tempi d’ingresso più veloci per chi si è formato all’estero; Referendum costituzionale: a Bagno a Ripoli si è formato il comitato locale per il no; Doppia presentazione del libro Traditi di Antonio Ingroia; Mondaviese, avanza la frana dimenticata: Si è formato un dislivello di due metri. La protesta del comitato.
Come si è formato il ciclone Boris che sta devastando l’Europa centrale: i dati dai satellitiDal 12 settembre l’ondata di maltempo portata dalla tempesta Boris si è abbattuta su diversi Paesi dell’Europa centrale e orientale, causando 18 vittime (ma il bilancio potrebbe aumentare). I ... fanpage.it
In Brianza i torrenti fanno paura. A Oggiono si è formato un lago. Ancora chiusa la Lecco-BallabioIl peggio non è ancora passato, nuovo allarme nella giornata di oggi. A Molteno provinciale interrotta per l’esondazione del Bevera . Strade allagate, fiume e torrenti esondati, frane, smottamenti, ... ilgiorno.it
Alla cerimonia di “Premiazione Azienda Storica” promossa da Confartigianato Imprese Treviso, dedicata alle #imprese artigiane associate che hanno raggiunto e superato i #50anni di attività. Un riconoscimento importante che, per Roncade, ha avuto un signif - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.