Si è formato il nuovo direttivo del movimento giovani imprenditori Confartigianato Imprese Palermo

Questa mattina si è riunito il nuovo direttivo del movimento giovani imprenditori di Confartigianato Palermo. Durante l’assemblea, i membri hanno discusso le strategie da adottare e gli obiettivi da raggiungere entro il 2026. La riunione ha segnato un passo importante per il gruppo, che ora si prepara a dare nuovo impulso alle attività e alle sfide future.

Definire strategie e obiettivi concreti per il 2026 è stato il tema centrale dell’Assemblea del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Palermo. L’incontro è stato guidato dalla Presidente Federica Terruso, dal Vicepresidente Giuseppe Modica e dal Consigliere Francesco Paladino e ha puntato a rafforzare la rete dei giovani imprenditori palermitani e a promuovere la nascita di nuove imprese innovative. Durante l’assemblea sono stati ufficializzati anche i nuovi ingressi nel Consiglio Direttivo, con Pietro Madonia, Emanuela Madonia e Martina Cataldo, a supporto della crescita del Movimento e della sua azione sul territorio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

