Anche quest’anno, la presenza di Tommaso Ottomano si fa notare tra gli eventi di Sanremo e l’Argentario. Il suo nome viene associato a iniziative e incontri che attirano l’attenzione di chi segue da vicino questi territori. La sua partecipazione si inserisce in un quadro di continuità, confermando il suo ruolo di protagonista in questa stagione.

Monte Argentario, 27 febbraio 2027 – Anche quest’anno a Sanremo c’è un po’ di Tommaso Sabatini, in arte Tommaso Ottomano. E c’è un po’ di orgoglio portoercolese. Dopo la partecipazione e il grande successo dello scorso anno assieme a Lucio Corsi, questa volta Sabatini ha messo la sua mano artistica sul brano di Chiello, partecipando alla scrittura di testi e musica assieme allo stesso cantautore e agli altri compositori Saverio e Fausto Cigarini e Matteo Pigoni. Ottomano ha inoltre diretto il videoclip della canzone, che si chiama “Ti penso sempre”. Il video, già presente su YouTube e su tutte le piattaforme streaming, sta già sfiorando le 100mila visualizzazioni dopo appena un giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanremo e l’Argentario: Tommaso Ottomano presente anche quest’anno

Ventola: “Leao presente come quest’anno l’ho visto solo nei mesi dello scudetto”CAGLIARI, ITALY - JANUARY 02: Rafael Leao of AC Milan celebrates after scoring the goal during the Serie A match between Cagliari Calcio and AC Milan...

Leggi anche: Pensioni: Braga, 'anche quest'anno la Fornero l'aboliamo l'anno prossimo'

Discussioni sull' argomento Pilar Fogliati a Sanremo 2026: dall’Argentario alla nonna (e al fidanzato...), la Toscana nel cuore dell’attrice; Sanremo e l’Argentario: Tommaso Ottomano presente anche quest’anno; Sanremo 2026, Carlo Conti: Meno donne? Scelgo in base alle canzoni; Porto la musica house dentro Casa Sanremo.

Pilar Fogliati a Sanremo 2026: dall’Argentario alla nonna (e al fidanzato...), la Toscana nel cuore dell’attriceLa co-conduttrice della seconda serata del Festival ha un profondo legame con la nostra regione: in Maremma conserva uno dei ricordi più belli della sua carriera ... lanuovasardegna.it

I «chakra spaiati» di Ditonellapiaga, Chiello by Tommaso Ottomano, le bucce di banana di Fulminacci e l’esperimento di Fedez & Masini. Le nostre pagelle ai videoclip delle canzoni in gara facebook

Guess who cowrote "Ti penso sempre" Tommaso Ottomano, who accompanied Lucio Corsi on stage last year! The song is enjoyable enough, he's good on stage. Lyrically, it's a good old "dealing with a breakup song and trying to fall out of love after bein x.com