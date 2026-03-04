Concorso pubblico per 898 allievi marescialli dei Carabinieri | requisiti e scadenze

È stato pubblicato il bando per il concorso pubblico rivolto a 898 giovani che aspirano a diventare allievi marescialli dei Carabinieri. La selezione è aperta a candidati in possesso di determinati requisiti e prevede una serie di scadenze da rispettare. Questo concorso si rivolge a chi desidera intraprendere una carriera nelle Forze dell’Ordine e rappresenta un’opportunità significativa per entrare in servizio.

Il concorso per ispettori allievi marescialli dei Carabinieri rappresenta una delle opportunità più importanti dell’anno per chi desidera intraprendere una carriera nelle Forze dell’Ordine. Pubblicato dal Ministero della Difesa, il bando prevede l’ammissione al 16° corso triennale (2026-2029) presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze per 898 allievi marescialli del ruolo ispettori. È rivolto sia a cittadini civili sia a militari in servizio nell’Arma, con diverse riserve per categorie protette e specializzazioni specifiche. Il concorso mette a disposizione 898 posti, così suddivisi: 699 aperti a tutti i candidati idonei; 199 riservati a categorie specifiche come orfani di guerra o diplomati delle Scuole Militari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

