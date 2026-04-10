Concorso per assunzioni al San Pio | la richiesta dei giovani laureandi

Nella giornata di ieri è stato pubblicato un articolo riguardante un concorso per l’assunzione di 49 infermieri presso il presidio ospedaliero di Benevento. La notizia ha attirato l’attenzione di molti giovani laureandi, che hanno manifestato interesse per questa opportunità di lavoro. La procedura di selezione è stata avviata dall’ente responsabile della gestione del personale sanitario nella regione. La pubblicazione del bando ha segnato un passo importante per coloro che cercano un impiego nel settore sanitario locale.

Tempo di lettura: 3 minuti In merito all’articolo pubblicato ieri sul concorso per l’inserimento di 49 infermieri presso il San Pio di Benevento ( leggi qui). arriva la nota di una studentessa che, a nome di colleghe in procinto di laurearsi, chiedono lumi sulla possibilità di poter prendere parte al prossimo concorso: “C’è un gruppo di giovani laureandi in Infermieristica che, tra poche settimane, conseguirà il titolo dopo tre anni di studio e tirocinio svolti interamente presso l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento. Hanno imparato nei reparti, conoscono le dinamiche assistenziali, si sono formati accanto ai professionisti della struttura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concorso per assunzioni al San Pio: la richiesta dei giovani laureandi Leggi anche: Finalmente il concorso: l’ospedale ‘San Pio’ accoglierà 49 nuovi infemieri Leggi anche: "Prima la stabilizzazione dei precari": Commissione Ars chiede all'Ast di fermare il concorso per 73 assunzioni Argomenti più discussi: Bandi e Avvisi; Concorso INPS INAIL Ispettori Vigilanza 2025: 448 posti - Come prepararsi alle prove (ecco le date); Gelo sulla lotteria degli scontrini, i negozianti non sono pronti al concorso; Finale del Concorso di Poesie Giovanni Carlucci in memoria del giovane altamurano il 10 aprile al Mangiatordi di Altamura. Bari, i residenti chiedono aiuto: Santo Spirito e San Pio prede delle baby gang x.com Telesveva. . San Giovanni Rotondo, nell’ospedale voluto da Padre Pio l’Arcivescovo è pronto a gettare la spugna: “Dimissioni già pronte, senza dialogo e aiuti è impossibile andare avanti” #sangiovannirotondo #attualità #ospedale #arcivescovo - facebook.com facebook