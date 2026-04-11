Una mattina diversa si è svolta davanti a due capi di Stato, con un concerto presso il Monastero di Strahov a Praga. I musicisti di Fiesole si sono esibiti in trasferta, condividendo l’evento con i presenti. I partecipanti hanno descritto l’esperienza come

Una mattinata in musica, speciale, davanti a due capi di Stato. Al Monastero di Strahov, a Praga, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella — insieme al presidente ceco Petr Pavel — ha assistito al concerto dell’ensemble ’Armonia Europea’: sul podio il giovane direttore Amedeo Ara, alla guida di un selezionato gruppo di archi dell’ Orchestra Giovanile Italiana, espressione della Scuola di Musica di Fiesole come lui, e di musicisti della?eská studentská filharmonie. Un incontro tra culture, suggellato da un programma raffinato che intrecciava pagine italiane e ceche — da Antonio Vivaldi a Leoš Janá?ek — e culminato nell’apprezzamento del Capo dello Stato, che al termine si è intrattenuto con i giovani musicisti, facendo loro i complimenti e lodandone qualità e coesione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concerto davanti a Mattarella. Musicisti di Fiesole in trasferta: "Momenti magici, che onore"

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