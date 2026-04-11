Da aprile, Milano ospita la decima edizione della Milano Art Week, un evento che si svolge dal 13 al 19 aprile e che prevede più di 400 iniziative. L’iniziativa coinvolge istituzioni pubbliche, fondazioni private, musei e gallerie di tutta la città. La manifestazione si conclude con la tradizionale notte bianca dell’arte, un momento in cui molte location aprono le porte al pubblico fino a tarda sera.

Torna per il decimo anno consecutivo la Milano Art Week, un palinsesto di oltre 400 eventi che coinvolge istituzioni pubbliche, fondazioni private, musei e gallerie, dal 13 al 19 aprile. La rassegna, coordinata da Arte Totale ETS, con Banca Generali come main sponsor, si svolge in coincidenza con la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea (17-19 aprile), e con il debutto italiano di Paris Internationale, piattaforma parigina che ha scelto Milano per la sua prima incursione fuori dai confini francesi a conferma del ruolo della città come hub interessante per il mercato e la ricerca artistica globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con l’"Art week" ritorna la notte bianca dell’arte

"Art White Night": mostre, palazzi aperti, musei e installazioni nella notte bianca dell'arteNel programma di Art City Bologna (qui tutti gli eventi) si conferma la sempre tanto attesa notte bianca dell’arte, in questa edizione in programma...

Notte bianca di Art City, Bologna è una grande galleria d’arte diffusa: il programmaBologna, 6 febbraio 2026 – Tutta la città è una grande galleria d’arte diffusa dove scegliere cosa fare e vedere, anche se il programma è davvero...

That night at the bar he saved her, she tried to become his ideal, but remained just a shadow…

Temi più discussi: Cosa vedere a Milano durante l’Art Week 2026; Quest’anno Miart cambia: 7 cose da vedere alla Milano Art Week 2026; Milano Art Week 2026. Dall'opera video di Diego Marcon al focus su Bruno Munari, le novità del Museo del Novecento; Terme De Montel punta su design a partire dalla Milano Art Week.

MILANO ART WEEK 2026. LA CITTÀ SI ACCENDE CON L’ARTE CONTEMPORANEADa lunedì oltre 400 appuntamenti e progetti speciali come Art Night e Ghost Track. All’Acquario Civico Art for Tomorrow Talks (mi-lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2026 – Torna dal 13 al 19 aprile Mi ... mi-lorenteggio.com

Da Kiefer a Bosetto, 490 appuntamenti all'art week di MilanoMilano città dell'arte: dal 13 al 19 aprile questo è ancora più vero con gli oltre 490 appuntamenti dell'art week che coinvolgono più di 260 realtà a testimonianza che in città la cultura contemporan ... ansa.it

Dal 13 al 19 aprile torna Milano Art Week, la settimana dedicata all’arte contemporanea promossa dal #ComuneMilano. Per sette giorni la città ospiterà oltre 400 appuntamenti organizzati da più di 230 realtà tra musei, fondazioni, università, gallerie, ass - facebook.com facebook

Il format espositivo YES, BUT debutterà a Milano durante l’Art Week 2026: il progetto porterà opere site specific in spazi destinati alla ristrutturazione o alla demolizione x.com