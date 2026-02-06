Bologna si prepara a vivere un’altra notte bianca dedicata all’arte. Sabato 7 febbraio, tutta la città si anima con mostre, installazioni e spettacoli sparsi tra musei, piazze e vie. Gli appassionati avranno l’imbarazzo della scelta tra le tante proposte, tutte pensate per coinvolgere il pubblico fino a tarda notte. La città si trasforma in una grande galleria aperta, pronta a sorprendere chiunque decida di partecipare.

Bologna, 6 febbraio 2026 – Tutta la città è una grande galleria d’arte diffusa dove scegliere cosa fare e vedere, anche se il programma è davvero immenso: sabato 7 febbraio torna la Notte bianca di Art City. Noi vi consigliamo alcuni eventi speciali che aprono proprio questo sabato e altri da non perdere se non avete ancora visitato nulla. L’Amor di Stefano Ronci da Orea Malià. Orea Malià ospita la personale ’Amor. Viaggio di solo ritorno’, in collaborazione con Zamagni Arte Orea Malià a Bologna è un luogo che sfugge alle definizioni consuete dello spazio espositivo. Qui, un salone da parrucchiere dove si sono tagliati e acconciati i capelli tante celebrità, dai Righeira a Vasco Rossi, da Tondelli a Pazienza, l’arte non si espone, si attraversa, si percepisce, si abita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte bianca di Art City, Bologna è una grande galleria d’arte diffusa: il programma

Approfondimenti su Art City BOLOGNA

Dal 5 all’8 febbraio, Bologna ospita Art City 2026, un evento che coinvolge oltre 300 iniziative tra arte e cultura, in concomitanza con Arte Fiera.

L’Art White Night, parte di Art City Bologna, è un evento annuale che trasforma la città con mostre, musei aperti e installazioni artistiche durante la notte.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Il candeliere a sette fiamme di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo

Ultime notizie su Art City BOLOGNA

Argomenti discussi: Art City invade la Dotta, guida in dieci tappe alla Notte Bianca; Art City 2026, il programma delle mostre che accompagnano Arte Fiera e accendono Bologna di luce nuova; Art Week Bologna 2026: visite al Museo di Arte Urbana all’Interporto di Bologna; A Bologna è tempo di Art City, le mostre e gli eventi da non perdere.

Esperienza immersiva con Andrea PoggipolliniUn progetto site-specific nella location originale di Palazzo Pezzoli in Piazza Santo Stefano. Installazioni, scenografie, sculture, fotografie, luci, musica e parole, create in esclusiva per il breve ... ilrestodelcarlino.it

‘Falling’, l’opera film di Driant Zeneli in San BarbazianoAl centro del progetto ‘When winds in Monsoon play, the White Peacock will sweep away’ del 2025, due luoghi iconici: il Parlamento di Dhaka, sede del potere legislativo progettato da Louis Kahn negli ... ilrestodelcarlino.it

Due i punti in periferia ospiteranno nei giorni di Art City lo schermo su cui saranno proiettati cortometraggi facebook

Donne, acqua, cibo: scoprire le mostre di Art City attraverso questi fili conduttori x.com