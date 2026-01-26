Art White Night | mostre palazzi aperti musei e installazioni nella notte bianca dell' arte

L’Art White Night, parte di Art City Bologna, è un evento annuale che trasforma la città con mostre, musei aperti e installazioni artistiche durante la notte. La manifestazione si terrà sabato 7 febbraio 2026, offrendo al pubblico l’opportunità di scoprire e vivere l’arte in un’atmosfera speciale. Un’occasione per esplorare il patrimonio culturale di Bologna in modo originale e coinvolgente.

Nel programma di Art City Bologna (qui tutti gli eventi) si conferma la sempre tanto attesa notte bianca dell'arte, in questa edizione in programma sabato 7 febbraio 2026. Il pubblico potrà fruire della proposta artistica diffusa in città anche nelle ore serali, grazie alla collaborazione di operatori culturali e commerciali che estenderanno il loro orario di apertura. Sarà quindi una serata lunga e speciale, caratterizzata dalla bellezza: sono infatti oltre 300 gli eventi in programma per la kermesse Art City, distribuiti in tutta la città e non solo in centro storico. In occasione di Art City White Night, sabato 7 febbraio 2026 rimangono aperti fino alle ore 23.

