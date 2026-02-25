Un ragazzo di 25 anni, sorpreso a spacciare droga, ha reagito con calci e pugni ai carabinieri che avevano fermato lui e altri due sospetti. La polizia aveva intercettato il gruppo mentre consegnavano sostanze stupefacenti in un'area frequentata da giovani. Quando gli agenti hanno tentato di fermarlo, il giovane ha opposto resistenza violenta, tentando di sottrarsi all'arresto. La scena si è conclusa con l'arresto e il sequestro di droga.

Un ragazzo classe 2001 e 25 anni ancora da compiere è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Chiari con l'accusa di detenzione ai finiti di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. È stato fermato dai militari a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa che indicava la presenza di "soggetti sospetti" in territorio di Travagliato. Giunti sul posto, i carabinieri hanno intercettato due giovani intenti a scambiarsi un involucro: alla vista della gazzella, i due hanno tentato una fuga repentina in direzioni opposte. Sono stati entrambi raggiunti dai carabinieri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Entra nel negozio, ruba, aggredisce commessi e clienti e prende a calci e pugni i carabinieriUn giovane tunisino di 22 anni ha scatenato il caos a Marsciano.

Il 20enne che dà di matto davanti al negozio e prende a calci e pugni i carabinieriUn giovane di 20 anni ha dato di matto davanti a un negozio a Monza.

Temi più discussi: Beccato a spacciare droga, prende a calci e pugni i carabinieri: arrestato - BresciaToday; Quasi tre etti di hascisc addosso e in casa Spacciatore con grosso giro beccato dalla Polizia locale; Catania, beccato a spacciare droga in un parcheggio: arrestato 28enne; Catania, nascondeva la droga nel sottosella di motorino parcheggiato: arrestato minorenne.

Beccato a spacciare droga, prende a calci e pugni i carabinieri: arrestatoUn ragazzo classe 2001 e 25 anni ancora da compiere è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Chiari con l'accusa di detenzione ai finiti di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a ... bresciatoday.it

Canicattini. Beccato con hashish addosso, il resto della droga in casa: 40enne denunciato per spaccioI Carabinieri della Stazione di Canicattini Bagni hanno denunciato un uomo di 40 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un ... libertasicilia.it

Catania, beccato a spacciare droga in un parcheggio: arrestato 28enne #Cronaca #arresto #Catania #droga #parcheggio #spaccio #stupefacente - facebook.com facebook